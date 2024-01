Lazio | “Meravigliosa” comincia da Viterbo

Appuntamento a Viterbo sabato 10 febbraio alle ore 11 al palazzo Gatti a piazza delle erbe con la presenza dell’aquila Olimpia e Bernabè, poi alle 17 presentazione del libro di Luigi Martini, La Lazio nella Legenda.

Ieri, il Lazio Club Montecitorio ha celebrato, presso la Camera dei Deputati, il 124° anniversario dalla Fondazione della Lazio e tenuto a battesimo la mostra “Lazio Meravigliosa - la più bella Lazio di sempre”, volta a celebrare il 50º anniversario del primo scudetto laziale.

Alla cerimonia sono intervenuti il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, On. Francesco Lollobrigida, il presidente del Lazio Club Montecitorio, On. Paolo Trancassini, il Presidente della S.S. Lazio, Sen. Claudio Lotito ed il Presidente della Polisportiva Antonio Buccioni. Hanno inoltre presenziato Giancarlo Oddi in rappresentanza della squadra Campione d'Italia, Massimo Maestrelli, figlio del “Maestro”, Gabriele Pulici, figlio di Felice, James Wilson, figlio del capitano tricolore Pino ed Agostino Lattuille, curatore della mostra e Presidente della Lega dei collezionisti. [ CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRESENTAZIONE O SCORRI A FINE ARTICOLO ]

Di seguito la Locandina con tutte le date: