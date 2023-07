Lazio, Messaggero: “Immobile denunciato da conducente Tram”

Stando a quanto riferito dal Messaggero, Ciro Immobile è stato denunciato dal conducente del tram dopo l’incidente dello scorso aprile. Nei giorni scorsi infatti l'autista del tram della linea 19 ha denunciato l'attaccante della Lazio in base all'articolo 590-bis del codice penale per il "reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime" allegando i referti medici con tre mesi di prognosi. In principio, si legge sul quotidiano, l'uomo era stato dimesso con 7 giorni di prognosi che sono poi aumentati a più di 100. "Non me la sento di parlare di quel giorno, non ho nulla da aggiungere", queste le parole riportate dopo la denuncia alla caserma dei carabinieri della Garbatella.