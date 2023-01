Lazio, Miceli si racconta: "Le giovanili, l'esordio e Inzaghi. L'Olanda? Un'altra cosa..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

E' stato alla Lazio fino al 2018, poi una serie di prestiti, fino alla consacrazione con la maglia del Dordrecht dove oggi Alessio Miceli ancora milita. un giovane promettente, capitano della Primavera biancoceleste, che godeva della piena fiducia di Simone Inzaghi. L'Olanda, dove oggi gioca, è stata fin da subito nel suo destino, basti considerare che il suo esordio tra i professionisti, datato 23 novembre 2017, avviene in un match di Europa League tra la Lazio e il Vitesse, squadra che milita in Eredivise. Intervenuto ai microfoni di grandhotelcalciomercato.com, l'ex centrocampista biancoceleste ha raccontato così quella serata: "Conoscevo già Inzaghi, quando io ero in Under 17 e lui allenava la Primavera mi convocò per la Supercoppa contro il Torino. Lui è sempre stato bravo con i giovani, ne ha fatti esordire tanti. Poi quando sono diventato il capitano della Primavera mi portò in prima squadra e mi fece esordire con il Vitesse all’Olimpico. Ricordo l’emozione che provai all’esordio. Incredibile, io nasco laziale e fu pazzesco. Lui mi disse: ‘Entra e fai il tuo gioco’. E poi mi diede la possibilità di giocare in Belgio con lo Zulte Waregem, sempre in Europa League. Ero molto contento, l’ho vissuta con serenità e tranquillità. C’era Lucas Leiva che mi dava consigli, mi hanno aiutato i compagni”.

INFORTUNIO E ADDIO - Nel momento più emozionante di tutti, l'infortunio, le prime vere difficoltà e l'addio per seguire il suo vecchio allenatore in Olanda, al Dordrecht: "Nel momento del passaggio ai professionisti ho avuto questo problema al ginocchio e ci ho giocato su per due mesi. Quando ho fatto l’operazione poi la situazione era un po’ più complicata. Ho vissuto un anno e mezzo-due difficili, ho dovuto fare anche un’altra operazione perché il problema non era risolto del tutto. Ma mi ha fatto crescere, mi ha forgiato. Si può ripartire solo più forte di prima. L'addio? Finisco la stagione col Piacenza e ci fu una chiamata con Michele Santoni. Lo conoscevo già, lo avevo avuto nell’under 17 della Lazio: lui era in procinto di firmare con il Dordrecht e mi ha fatto venire con lui. Lì è nata l’operazione. Lo ringrazio perché mi ha dato questa opportunità".

OLANDA - Sul calcio olandese Miceli ha pochi dubbi: "Qui è tutto diverso, c’è un altro modo di giocare e un’altra mentalità. E’ un calcio opposto a quello italiano. Qui si va fuori dagli schemi, c’è più fantasia e ti lasciano libero. Ci sono calciatori di qualità, si punta di più sui giovani. Nel campionato ci sono le seconde squadre dell’Ajax, Utrecht, PSV e AZ che hanno giocatori davvero forti. In Italia si è più bloccati: qui se hai 16 anni e sei pronto ti mettono in prima squadra. A Dordrecht abbiamo almeno 5-6 campi tra naturali e sintetici. C’è una differenza enorme rispetto ad alcune società in Italia: ci sono infrastrutture migliori, soprattutto quando vai a giocare contro le seconde squadre di Ajax, PSV, Utrecht e AZ".

FRATTESI E SCAMACCA - Nelle giovanili della Lazio Miceli ha giocato con due dei giocatori più promettenti del panorama italiano: Davide Frattesi del Sassuolo e Gianluca Scamacca del West Ham. L'ex centrocampista biancoceleste ha raccontato del rapporto che li legava: "Ho giocato sia con Davide che con Gianluca. Con Frattesi mi sento ancora spesso, lui ha fatto un exploit fantastico. Se lo merita, sono contento per lui: già da piccolo aveva qualcosa in più. Siamo rimasti in ottimi rapporti, spero possa fare quel salto in una grande squadra. Con Davide ci sfidavamo sempre alla Playstation e facevamo delle scommesse con delle penitenze. Giocavamo spesso quando lui era lontano. Ci sfidavamo anche sul campo su chi facesse più gol quando lui era alla Roma e io alla Lazio in Under 17: quell’anno abbiamo finito 11 pari. Stessa cosa per Scamacca: da piccoli giocavamo in coppia in attacco e facevamo tanti gol insieme. Auguro il meglio a entrambi".