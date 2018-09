Lazio, Mignogna sullo Scudetto 1915: "Aspettiamo la svolta elettorale. Ma con il Genoa un'iniziativa..."

Nessuna novità in casa Lazio sullo Scudetto del 1915. A un giorno dalla sfida col Genoa, il tema ritorna di attualità considerato che proprio il club rossoblù è l’altra società coinvolta. Per il match di domani pomeriggio potrebbe esserci un’iniziativa speciale, come anticipato dall’avvocato Gian Luca Mignogna intervenuto sugli 88.100 di ElleRadio: “Dal punto di vista istituzionale non si muove nulla per lo Scudetto del 1915, aspettiamo la famosa svolta elettorale in FIGC: si sono mossi però l’avvocato Pasquale Trane ed il Centro Studi Nove Gennaio Millenovecento, che hanno individuato documenti nuovi e importantissimi, che stroncano una volta per tutte ogni teoria oppositiva alle nostre rivendicazioni, attestando come la Lazio fosse campione del centro-sud e avesse dunque diritto ad un titolo che il Genoa si è di fatto auto-attribuito”.

LAZIO, SCUDETTO 1915 - “Mi auguro che le elezioni del 22 ottobre arrivino a conclusioni certe: me lo auguro ovviamente perché è ormai tantissimo che attendiamo che l’elezione del presidente federale vada in porto. Nel caso si arrivi alla nomina ripartirà subito tutto l’iter della rivendicazione, c’è un’istanza di audizione in sospeso perché vorrei avere modo di parlare con chi di dovere per avere un confronto oggettivo della situazione, in quanto in virtù dei documenti individuati e soprattutto di quelli già in possesso della Federazione, è chiaro che la Lazio abbia diritto ad ex aequo".

LAZIO-GENOA, INIZIATIVA - “Per Lazio-Genoa di domani potremmo avere in mente un’iniziativa speciale: di sicuro per noi non sarà mai una partita come le altre, in accordo col Sodalizio, il Comitato Consumatori Lazio e la Consulta Biancazzurra stiamo cercando di organizzare qualcosa ad hoc per l’occasione, ma i tempi sono un po’ stretti, speriamo di farcela. Di sicuro c’è uno striscione che da tre anni, anche grazie all’aiuto della Consulta, del Lazio Club Segni e ora proprio del Sodalizio ricorda ogni domenica il titolo del 1915 allo Stadio Olimpico, il fatto che c’è una partita aperta e che vogliamo giocarcela fino in fondo”.