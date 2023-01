Lazio - Milan, all'Olimpico il pubblico delle grandi occasioni: il dato sui tagliandi venduti

Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni in vista della gara tra Lazio e Milan in programma martedì 24 gennaio alle 20.45. Un big match ricco di fascino a cui la squadra di Sarri arriva forte della vittoria in campionato con il Sassuolo e il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Bologna. Situazione diversa quella della compagine di Pioli che vorrà riscattarsi dopo la brutta sconfitta subita in Supercoppa per mano dell'Inter.

In merito alle presenze allo stadio Olimpico è intervenuto il responsabile marketing biancoceleste Marco Canigiani che ai microfoni di Radiosei ha affermato che sono già 12.500 i tagliandi venduti. La proiezione si aggira attorno ai 45.000 spettatori con l’obiettivo di raggiungere i 50.000.