Lazio - Milan, Baroni in conferenza: quando e dove seguirla

Si avvicina per la Lazio il big match contro il Milan, l'appuntamento è all'Olimpico per sabato 31 agosto alle 20:45. Per presentare la sfida interverrà in conferenza stampa Marco Baroni, il tecnico parlerà direttamente dalla sala stampa di Formello alle 15:30 di domani. Sarà possibile seguire la diretta attraverso la piattaforma sslazio.it e i social biancocelesti ufficiali.

