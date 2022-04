Lazio - Milan, Bigon: "Entrambe possono raggiungere gli obiettivi". E su Sarri...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alberto Bigon, 329 presenze e 90 reti con il Milan, ha analizzato la sfida della Lazio contro i rossoneri a poco più di ventiquattro ore dal fischio d'inizio del match. Le dichiarazioni sono riportate nel match program, condiviso sui canali ufficiali del club: "Che partita sarà? Domanda complessa. Sono due squadre con obiettivi diversi, che possono entrambe raggiungere. Il Milan punta allo scudetto ma spero che non subisca contraccolpi dopo l'eliminazione nel derby di Coppa Italia, mentre la Lazio ha nel mirino la qualificazione in Europa. Sono legato ad entrambe le squadre, mi auguro di vedere una bella partita".

PIOLI E SARRI - "Punti in comune? No, direi di no. Ho apprezzato molto il lavoro di Pioli, era partita ad handicap ma è stato bravo a saper gestire i momenti delicati, nonostante il Milan lo abbia confermato due anni fa in modo quasi casuale. Sarri invece ha subito iniziato bene la sua era in biancoceleste ed ora può concludere la stagione in modo dignitoso".

ANEDDOTI - "Provo un amore sconfinato verso questi colori, grazie a Tommaso Maestrelli ed alla sua famiglia. Ho due episodi nella mia mente, uno bello e uno brutto. Ricordo purtroppo il rigore sbagliato dal mio grande amico e compianto Stefano Chiodi contro il Vicenza nel 1981. Ci tenevamo tantissimo a riportare la Lazio in Serie A. A San Siro contro il Milan invece, proprio in quell'anno, segnai un bel gol di testa, utile a regalare un importante pareggio ai biancocelesti".

