Lazio-Milan, i tifosi biancocelesti rispondo presente: il dato sui tagliandi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È la vigilia di Lazio-Milan, sfida delicatissima per i biancocelesti che hanno l'obbligo di portare a casa un risultato positivo se intendono risollevare le sorti della stagione e continuare a inseguire il sogno Champions. Un ruolo fondamentale lo avrà il pubblico che, anche in questa occasione, non ha abbandonato la squadra di Sarri e sarà presente all'Olimpico per supportarla. Come appreso dalla nostra redazione, al momento, si contano 46.000 presenze, ma il dato potrebbe aumentare dal momento che la vendita sarà aperta ancora per 24h.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Pubblicato il 29/02