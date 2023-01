Lazio - Milan, Impallomeni: "Mi aspetto una gara così. E Lazzari sarà..."

TUTTOmercatoWEB.com

Manca poco al fischio d'inizio del big match tra Lazio e Milan, in programma questa sera all'Olimpico alle 20:45. Una gara importante per entrambe, che inciderà sul prosieguo in campionato. In palio ci sono punti preziosi. A esprimere le proprie sensazioni sulla partita, ai microfoni di TMW, si è espresso Stefano Impallomeni. Queste le sue parole: "Mi aspetto un Milan che è in difficoltà e senza Theo Hernandez, con la Lazio che premerà subito e ne vuole approfittare. Se il Milan vince si rimette in carreggiata ma la Lazio deve sfruttare il momento, perché un Milan così non lo ritrova più. Il Milan oggi soffre l'intensità degli altri, cosa che lo scorso anno imponeva lei alle rivali. La Lazio può fare questo tipo di gioco e Lazzari sarà un uomo chiave de match. Ha contro Leao ma può con qualche incursione mettere in difficoltà Dest. Credo che Sarri l'abbia preparata bene. Se la Lazio fa la Lazio, il Milan non vince".

