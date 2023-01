Lazio - Milan, l'iniziativa della Nord per supportare i biancocelesti - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Tantissimi i tifosi biancocelesti che stasera prenderanno posto all’Olimpico per incitare e sostenere la Lazio nella sfida contro il Milan. Una gara importantissima per la squadra di Sarri, sarà determinante per il prosieguo in campionato per il raggiungimento dell’obiettivo Champions. Per l’occasione, la Curva Nord, col supporto di Briga, ha pensato di caricare le aquile sulle note di “My Way” interpretata dal cantautore. Un momento emozionante che coinvolgerà tutto il popolo laziale e che si ripeterà in tutte le partite casalinghe.

