Lazio-Milan, le probabili formazioni: due rientri importanti per Sarri

© foto di Federico De Luca

Dopo la brutta sconfitta al Franchi con la Fiorentina, la Lazio torna in campo per l'anticipo della 27esima giornata di Serie A. Venerdì all'Olimpico arriva il Milan, ultimo impegno prima del match di ritorno di Champions con il Bayern. Sarri fa la conta e studia il miglior undici anti Pioli. Pochi giorni per preparare la partita e per recuperare gli infortunati. In difesa rientra Gila pronto a riprendersi il posto al fianco di Romagnoli. Sugli esterni soliti ballottaggi. Marusic, Hysaj e Lazzari si contendono due maglie, Pellegrini più indietro. A centrocampo ancora out Rovella, Vecino spera in una chance al posto di Cataldi, Guendouzi e Luis Alberto le mezzali. In attacco va verso il ritorno dal 1' Zaccagni con lo slittamento di Felipe Anderson a destra. Davanti Immobile ancora favorito su Castellanos.

LAZIO - MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli