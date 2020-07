Lazio - Milan, le probabili formazioni: Inzaghi spera in Leiva, forfait Marusic

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - MILAN - Dopo le due vittorie consecutive contro Fiorentina e Torino, la Lazio dovrà vedersela con il Milan di Pioli sabato all'Olimpico a partire dalle 21.45. In vista del match, Simone Inzaghi deve sciogliere ancora qualche dubbio relativo alla formazione. La buona notizia arriva da Lucas Leiva, tornato finalmente in gruppo. L'emergenza in attacco, con le squalifiche di Immobile e Caicedo, potrebbero spingere il tecnico a impiegarlo da titolare nel terzetto di campionato, alzando Milinkovic o Luis Alberto alle spalle di Correa. Ai box ancora Luiz Felipe, che sta lavorando in modo differenziato rispetto ai compagni. Tra i calciatori che hanno ripreso ad allenarsi al 'Farsini', nè Cataldi nè Marusic: i due non sono al meglio, rispettivamente per la distorsione alla caviglia e l'elongazione muscolare. Contro il Torino sono andati in panchina per regalare un'alternativa in più all'allenatore, nonostante le condizioni non siano ancora ottimali. In casa Milan, praticamente certa l'assenza di Castillejo, uscito al minuto 16 della sfida contro la Spal. Sospiro di sollievo per quanto riguarda Theo Hernandez che, nonostante la forte contusione rimediata alla tibia, dovrebbe recuperare per la gara di sabato a Roma.

Serie A 2019/20 - 30ª giornata

Stadio Olimpico - sabato 4 luglio, ore 21.45

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva (Cataldi), Luis Alberto, Jony; Milinkovic; Correa. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Lukaku, Bastos, J. Silva, A. Anderson, D. Anderson, Armini, Cataldi (Leiva). All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lulic, Luiz Felipe, Marusic

SQUALIFICATI: Immobile, Caicedo

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Lazzari

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Paquetá, Çalhanoglu; Ibrahimovic. A disp.: Begović, A. Donnarumma, Conti, Kjaer, Laxalt, Biglia, Krunić, Bonaventura, D. Maldini, R. Leão, Rebic. All.: Stefano Pioli.

INDISPONIBILI: Castillejo, Duarte, Musacchio

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Romagnoli, Musacchio

