Lazio-Milan, Lotito a Sky: "Non garantita terzietà, quello che è successo…"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente Claudio Lotito ha parlato a nome della Lazio dopo la sconfitta, tra le polemiche, contro il Milan. Anche ai microfoni di SkySport nel post partita il patron ha dato il suo pensiero sulle scelte arbitrali di Di Bello, che hanno senza dubbio condizionato la gara. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Nel momento in cui si verificano delle situazioni in cui non si riesce a garantire la terzietà e l’affidabilità del sistema vuol dire che c’è qualcosa che non funziona. Dovrebbe garantirla chi è preposto a farlo, sia durante la competizione e sia quando si verificano in modo reiterato alcuni episodi che colpiscono la Lazio e altre squadre. Un sistema è credibile quando viene garantita l’affidabilità e la terzietà dei comportamenti, ma anche in termini di risultato sul piano del merito sportivo. Quando vengono meno questi presupposti ci si pone un interrogativo. Il problema verrà proposto nelle corrette sedi così che queste situazioni vengano valutate in modo oggettivo, se ci sono comportamenti conformi o non conformi. Ci sarà un’istituzione preposta che valuterà e darà eventuali sanzioni. Quando parlo di sistema intendo il sistema del calcio, noi abbiamo deliberato come Lega di Serie A di voler uscire dalla federazione perché non si ritiene più che questo sistema possa garantire i valori dello sport e un comportamento conforme alle necessità della Lega Serie A”.

“Io non parlo con nessuno e non conosco nessun arbitro. Ritengo che l’arbitro sia un giudice terzo che deve valutare con serenità e con obiettività. Nel momento in cui vengono meno alcuni presupposti ci si pone un problema se il risultato è conforme al merito sportivo. Non dimentihiamoci che questo è uno sport, si perde o si vince in base al merito sportivo. Nel momento in cui questo viene meno, vengono meno altre considerazioni imponderabili. La competizione allora non è più conforme al merito sportivo e manca la credibilità del sistema”.

“Il progetto della Lazio è chiaro. In questo momento non guardo la classifica, guardo i comportamenti della squadra. In alcune situazioni abbiamo peccato per nostra incapacità e per delle prestazioni non conformi. In altre è stato determinato un risultato diverso da quello che sarebbe dovuto accadere per decisioni terze. Noi non valutiamo le cose in base alle esigenze del momento, i progetti li portiamo avanti sulle nostre iniziative e aspettative durante la competizione, non solo in campionato. Vediamo adesso quello che succederà nel percorso della Champions e comunque siamo fiduciosi perché la squadra oggi ha dimostrato di essere in salute perché siamo rimasti in nove. Poi fino all’ultimo abbiamo cercato di ottenere un risultato diverso da quello che abbiamo ottenuto. Quando uno riesce a raggiungere degli obiettivi in modo immeritato penso che dovrebbe farsi pure una domanda. Questo vale per tutti, e questo significa che il sistema non è più in grado di garantire il risultato terzo oggettivo. Inutile che lei parla di attrezzare la squadra. Parlano i risultati, guardate le squadre che stanno sopra di noi se hanno un organico più o meno attrezzato di noi".

"Una causa? Io penso di fare quello che dovrebbe fare qualsiasi cittadino che ritiene che non siano state rispettate le regole. Se lei commette una violazione, ci sarà un’istituzione che valuterà se sia conforme a un atto volontario o meno, se ci sia la sanzione o meno. Altrimenti siamo in anarchia. Noi vogliamo il rispetto delle regole per tutti, in modo uguale, in modo corretto, in modo oggettivo e in modo terzo".

"Poi se l’aspetto endofederale non è in grado di farlo, lo farò la struttura istituzionale preposta esternamente. Quello che è successo sta sotto gli occhi di tutti e chiunque in modo oggettivo può fare valutazioni. Se ci sono comportamenti non in linea con il rispetto delle regole devono essere valutate. Dobbiamo fare in modo che un’istituzione terza possa valutare, per capire se ci sia un fatto occasionale”.