Lazio - Milan, Mizuno suona la carica: “Big match is loading…” - VIDEO

Mancano poche ore alla sfida tra Lazio e Milan, valida per la diciannovesima e ultima giornata di andata della Serie A. C’è attesa per vedere come le squadre si affronteranno in campo, in palio ci sono punti preziosissimi per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi. I biancocelesti puntano la Champions, i rossoneri vogliono risollevarsi dal brutto momento che stanno attraversando. L’atmosfera inizia a scaldarsi e sui social Mizuno suona la carica. Il main sponsor dei biancocelesti ha condiviso un video accompagnato dal messaggio: “Big match in carica, avanti Lazio”.

