Lazio - Milan, per Pulisic si avvicina il rientro: la situazione
RASSEGNA STAMPA - Lazio - Milan è alle porte, il secondo atto tra due squadre ma questa volta in Coppa Italia. Per l'ottavo di finale si avvicina il rientro in gruppo di Pulisic, uno dei più decisivi della squadra di Allegri.
Come riporta il Corriere dello Sport, l'americano ieri ha svolto ancora esercitazioni personalizzate ma tra oggi e domani dovrebbe tornare in gruppo con i compagni in vista della trasferta di Roma, ma per la partita di Coppa Italia contro la Lazio resta ancora in dubbio. Pulisic si era fermato a due giorni dal match di campionato contro i biancocelesti per un affaticamento muscolare e sta cercando di rientrare per la gara di giovedì all'Olimpico.
Salterà l'impegno in Coppa Gimenez, ormai fuori da un mese e questa settimana comincerà a lavorare sul campo in modo individuale per poi rientrare gradualmente in gruppo.
In previsione del match contro la squadra di Sarri Allegri effettuerà qualche cambio. Prevista la titolarità di Loftus-Cheek e De Winter in modo da concedere riposo a chi le sta giocando tutte, possibilità anche per Ricci ed Estupiñan.