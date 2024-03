Lazio-Milan, Pioli in conferenza: "Espulsione Pellegrini? Pulisic corretto, lui ingenuo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine di Lazio-Milan in conferenza stampa è intervenuto Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri. Queste le parole: "Un primo tempo complicato dove la Lazio si è chiusa bene, dovevamo far girare la palla velocemente. È stata una partita difficile, abbiamo concesso poco e costruito poco nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo, gli episodi ci hanno concesso di andare avanti. Siamo stati compatti e dentro la partita”

EPISODI - “Rigore? Non l’ho rivisto e non posso dare un giudizio. Espulsione Pellegrini? Credo che Pulisc sia un ragazzo corretto e ha rispettato il gioco del calcio. Se l’arbitro non fischia, gioca. È stato ingenuo l’avversario, ma non potevamo fare nulla di diverso. Perché Pellegrini non prende la palla e la butta fuori? Christian non ha fatto un gesto antisportivo. In quella situazione, li sul campo ha fatto quello che doveva fare. Ha rispettato il regolamento”.

ARBITRO- “Ho imparato che se si vince i cambi sono giusti, se si perde no. Ho tolto tutti gli ammoniti perché la partita era fastidiosa e difficile, per rimettere in gioco gli avversari sarebbe servita la parità numerica. Arbitraggio? Difficile anche per l’arbitro. Mi sembra che si stia punendo eccessivamente, il calcio è uno sport di contatto e i mezzi falli e cartellini gialli si possono evitare”.

LAZIO - “Se mi è dispiaciuto vincere in questo modo? Una domanda che non ci sta. Non abbiamo fatto nulla, abbiamo vinto perché abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Nel finale, tutto quello che è successo bisogna evitarlo. Sono situazioni che vanno evitate, non è stato un bello spettacolo. Ho allenato la Lazio, ma adesso alleno il Milan. Sono contento perché è un avversario motivato”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE