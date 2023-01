Lazio - Milan, Ponte Milvio si prepara al big match con sciarpe, cori e bandiere - FOTO E VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Un'altra settimana atipica per il tifo biancoceleste che, dopo la domenica di riposo, si riunisce allo Stadio Olimpico nel bel mezzo della settimana. Questa sera, alle 20.45, la Lazio scenderà in campo contro il Milan, in un big match dalle mille emozioni, dalle tante occasioni e che sarà accompagnato da una cornice di pubblico meravigliosa. Già a qualche ora dalla sfida, nel consueto luogo di ritrovo di Ponte Milvio, il tifo laziale si è riunito per colorare la Capitale e anticipare lo spettacolo di quello che sarà nel corso dei 90' e oltre. Voci all'unisono cantano, bandiere, sciarpe e magliette colorano l'ambiente e si preparano alla grande festa nella speranza che, anche il post partita possa rivelarsi altrettanto sereno e soddisfacente.