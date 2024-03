Lazio - Milan, Pulisic non si ferma e Di Bello non fischia: l'episodio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

L'episodio che cambia la gara. L'espulsione di Pellegrini nel secondo tempo ha acceso in tutto e per tutto Lazio - Milan, ancora bloccata sullo 0-0. Il caso incriminato è l'intervento di Bennacer che colpisce in volto Castellanos. Di Bello, che era girato rispetto all'azione, non si è accorto di nulla e ha lasciato proseguire il gioco. Da lì il numero 3 biancoceleste ha rallentato e chiesto a Pulisic di fermarsi, avvicinandosi alla linea laterale per mettere fuori il pallone. L'americano però è scattato e ha rubato la sfera all'ex Juventus, che ha dovuto per forza fare fallo.

È arrivato quindi il rosso a Pellegrini, con gli scontri tra i giocatori in campo. Le proteste della squadra di Sarri hanno portato anche a un giallo per Alessio Romagnoli. In tutto questo si vede, dal replay condiviso da Dazn, come Di Bello si fosse accorto in un secondo momento di Castellanos a terra, mettendosi il fischietto in bocca per fermare il gioco. Al momento dello scatto di Pulisic, però, il direttore di gara ha cambiato idea, lasciato correre e fatto finta di nulla, fischiando fallo per il Milan. Si parlerà a lungo di quanto accaduto sta sera: l'Olimpico è infuocato.