Lazio-Milan, regna l'equilibrio nei precedenti allo Stadio Olimpico: i numeri

La Lazio è attesa dall'insidiosa sfida contro il Milan allo stadio Olimpico. Notoriamente è sempre stato un match spettacolare ricco di gol e colpi di scena. Anche i numeri dei precedenti lo testimoniano. Infatti in 79 partite giocate all'ombra del Colosseo i biancocelesti hanno vinto 20 volte mentre i rossoneri si sono affermati in 23 occasioni. I pareggi invece sono stati 36. Nonostante il bilancio penda leggermente dalla parte dei rossoneri, il numero di gol realizzati è a favore degli aquilotti (105 a 96). In generale i gol raramente sono mancati, basti pensare che l'ultimo 0-0 risale al 2007. Lo scorso anno la formazione di Pioli vinse allo scadere per 2-1 con gol di Tonali, mentre l'ultima affermazione della Lazio risale al 2020/2021. Netto 3-0 con doppietta di Correa e gol di Immobile.