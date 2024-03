Lazio - Milan, rosso a Marusic. Nosotti: "Gesto plateale", De Grandis: "Ma cosa?!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo le dure parole di Stefano De Grandis sull'arbitraggio di Di Bello in Lazio - Milan, si è innescato un botta e risposta con il collega Marco Nosotti in merito all'espulsione di Marusic.

Nosotti: "Marusic ha avuto una reazione plateale".

De Grandis: "Ma quale plateale, ha fatto un gesto che lo fanno in tutte le partite cento volte a partita".

Nosotti: "Però se lo vedono".

De Grandis: "Allora buttiamo fuori tutti, però tutti, di tutte le squadre. Se è come dici tu andiamo a vedere le partite insieme e ti dico che tutte le volte che i giocatori fanno così deve scattare l'espulsione, tutte le volte però, tutte".

Nosotti: "Dipenderà dall'arbitro".

De Grandis: "Se è Orsato il rosso non esce, se è Di Bello si".

Nosotti: "Io a Marusic avrei dato il cartellino blu, in passato c'erano grandi arbitri che sapevano quando c'era da chiudere un occhio e un orecchio, questo si".

De Grandis: "Oggi non ci stanno più perché questa è la classe arbitrale più scarsa degli ultimi venti anni".

Nosotti: "Però la platealità del gesto...".

De Grandis: "Se quello è un gesto plateale io mi arrendo".

Nosotti: "Ma se fai così... Marusic ha detto una parolina".

De Grandis: "No, la parolina l'abbiamo immaginata, allora come fa ad essere plateale, come fa".

Nosotti: "Io non lo so, io penso che la causa di questo sia stata quel gesto lì".

De Grandis: "Io pure lo penso, come penso pure che in una partita di paroline se ne dicano ottomila e non finiscono 2 contro 2 a giocare".

Nosotti: "Io parlavo di quella situazione e mi chiedevo perché, altrimenti o questo è impazzito o ha detto una parola di troppo perché anche io non vedevo il motivo per cui buttar fuori. Io cerco di capire altrimenti non posso fare il mio mestiere di raccontare. Quel gesto plateale può essere la causa? Credo che le espulsioni di Marusic e Guendouzi siano non corrette".