Lazio-Milan, Sarri il primo ammonito del match: salterà l'Udinese

Si avvicina la mezz'ora del primo tempo all'Olimpico tra Lazio e Milan, una sfida intensa e molto tesa. Il clima allo stadio è incandescente, si fa sentire il pubblico biancoceleste in protesta con Di Bello per il rigore non assegnato e poi per l'ammonizione a Sarri. Il tecnico, furioso in panchina, si è preso il primo giallo della partita per proteste. Era diffidato e per questo sarà costretto a assistere alla prossima gara, quella contro l'Udinese, dalla tribuna.

