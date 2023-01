Lazio - Milan, Sarri parla alla vigilia: luogo e orario della conferenza

TUTTOmercatoWEB.com

C'è grande attesa per Lazio - Milan. La squadra di Maurizio Sarri è alla ricerca del terzo successo consecutivo dopo quello arrivato in Coppa Italia. Diverso il discorso per Stefano Pioli che arriverà all'Olimpico dopo quattro partite consecutive senza vittoria. In occasione del match in programma questo martedì 24 gennaio, la società biancoceleste ha diramato una nota tramite il proprio sito ufficiale spiegando luogo e orario della conferenza stampa di Maurizio Sarri. Ecco cosa si legge: "Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan domani, lunedì 23 gennaio, alle ore 14:00 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello. La conferenza sarà trasmessa sui canali ufficiali biancocelesti: Lazio Style Radio, 89.3 FM, Lazio Style Channel, 233 di Sky, e sul profilo Twitter @OfficialSSLazio".