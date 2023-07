Lazio, Milinkovic all'Al Hilal: ecco chi saranno i nuovi compagni del Sergente

Addio Milinkovic. Dopo otto anni di amore, gioie, successi, gol e assist, il Sergente saluta la Lazio e c'è già chi si augura possa essere solo un arrivederci. Il gigante serbo ha scelto l'Arabia e un contratto triennale da circa 25 milioni a stagione. Sergej è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al Hilal, squadra che da sette anni milita nella massima serie saudita e che vanta oltre 45 trofei in bacheca. Milinkovic giocherà inoltre nello stesso campionato di Cristiano Ronadlo, Firmino, Benzema, Kanté e Brozovic per citarne alcuni. Per il Sergente sarà un grande cambiamento, a partire dai compagni di squadra.

I nuovi compagni di Sergio

Nell'Al Hilal c'è una grande rappresentanza di giocatori sauditi: ben 27 su 35 giocatori. Oltre a Sergej ci sono tanti altri giocatori con un passato in Europa. Su tutti il centrale ex Napoli e Chelsea Kalidou Koulibaly. Anche lui ha scelto questa strada per la sua carriera. In rosa anche il centrocampista Ruben Neves, portoghese ex Wolverhampton che sarà compagno di reparto di Milinkovic. A seguire l'ex Sporting Matheus Pereira, l'ex Porto Marega e l'ex Benfica e Watford André Carrillo. Dagli altri continenti il coreano Hyun-soo Jange e il brasiliano ex Flamengo Michael.