Lazio, Milinkovic cecchino straniero in Serie A: è a -1 da una leggenda

E' diventato il miglior marcatore straniero della storia della Lazio. Ma non è finita qui. Con il gol bellissimo messo a segno contro il Monza, Milinkovic si è portato a -1 da una leggenda come Miro Klose nella classifica per numero di reti realizzate in Serie A da giocatori stranieri in maglia biancoceleste. L'ex bomber tedesco comanda questa graduatoria a quota 54. Il Sergente subito dietro a 53. Chiudono la Top 4 Pandev con 48 e Luis Alberto con 41. Dieci partite per tentare l'aggancio e addirittura il sorpasso.