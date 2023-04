Lazio, Milinkovic dà un calcio alle critiche: Dazn consiglia... - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Rientro dalla sosta pazzesco per la Lazio che, da Monza, torna a casa col sorriso e il bottino pieno. Tre punti importantissimi per restare inchiodati li al secondo posto e avvicinarsi alla Champions, regalati da Pedro e Milinkovic. Il centrocampista biancoceleste, nelle interviste post gara, ha rivelato tutta la sua soddisfazione per il gol che tanto mancava e desiderava. È tornato il Sergente, con la sua mira infallibile ha messo a tacere chiunque abbia osato riservargli una critica. Dazn ha voluto ricordare, a chi se la fosse persa, la sua perla aggiungendo un consiglio: “Spazzare via le critiche? Milinkovic: ‘Vi faccio vedere come si fa’”.

