Lazio, Milinkovic e i tifosi pazzi di Luis Alberto: “Sei Dio” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo settimane difficili, di critiche, di ostacoli, la Lazio si è rialzata e lo ha fatto da grande squadra. Lo ha fatto anche grazie ai suoi leader: la coppia difensiva, Immobile, Provedel, Felipe Anderson e... Luis Alberto. Il Mago ha preso per mano i suoi compagni e con la sua classe immensa li ha condotti alla prima vittoria stagionale. Gol di tacco, velo da urlo, giocate sopraffine ma anche tanti recuperi in fase di non possesso. Lo spagnolo e il fulcro della Lazio di Sarri 3.0. I tifosi sono deliziati dalla prova del Dieci che illumina il prato del Maradona. Marea di affetto tra i commenti del suo post sui social, tutti a congratularsi con il Mago: "Sei Dio", "Sei la nostra luce", "Sontuoso", "Genio". Tra i commenti spunta quello del suo amico ed ex compagno di reparto Milinkovic al quale bastano due emoticon: la bacchetta magica e le stelline. Il Sergente apprezza, poco altro da aggiungere.