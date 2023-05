Lazio, Milinkovic e la dolce dedica social alla Nord - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una serata speciale quella dell'Olimpico per Milinkovic-Savic che chiude una settimana difficile per la Lazio ma anche per il serbo. A scacciare via le paure di un altro ko ci ha pensato il Sergente con un colpo di testa in pieno recupero che ha regalato il pareggio alla squadra di Sarri. Non solo, il 21 ha anche ricevuto l'affetto della Nord che all'inizio del match gli ha espresso tutta la sua vicinanca. "Sergente ringrazia", questa la frase postata sui social a corredo di una foto che lo ritrae nell'esultanza dopo il gol.