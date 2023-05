Lazio, Milinkovic e Provedel al Foro Italico per gli Internazionali: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Considerando il giorno libero concesso da Maurizio Sarri dopo la partita della Lazio contro il Lecce, due biancocelesti ne hanno approfittato per seguire da vicino gli Internazionali di Tennis, che si stanno svolgendo a Roma dall'8 e si concluderanno il prossimo 21 maggio. In particolare, Milinkovic e Provedel sono stati attentissimi spettatori del match tra Djokovic e Dimitrov, in programma al Centrale del Foro Italico.

