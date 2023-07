Lazio, Milinkovic fa già impazzire gli arabi: i commenti sul suo profilo - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

In attesa dell'ufficialità del suo trasferimento, Milinkovic-Savic ha già provocato le reazioni dei tifosi della Lazio ma anche di quelli dell'Al-Hilal che non vedono l'ora di godersi le sue giocate. Nel frattempo i suoi post su Instagram sono ricchi di commenti di tifosi arabi. Si va da un classico "Benvenuto all'Al Hilal Saudi Club" a "Riyadh è blu, vieni ti aspettiamo" fino ad arrivare ad un clamoroso "Benvenuto nel Regno dell'Arabia Saudita e l'Al-Hilal Club che è il club più grande dell'Asia e il secondo al mondo". Addirittura qualche sostenitore della formazione araba ha disegnato il logo del club tra i commenti. Insomma la Milinkovic mania è già scattata in terra araba.