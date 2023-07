Lazio, Milinkovic già in gol con l'Al-Hilal: i tifosi arabi impazziscono - VIDEO&FOTO

Milinkovic-Savic ha lasciato la Lazio per iniziare una nuova avventura, indossare la maglia dell'Al-Hilal, club che verserà nelle casse del club di Claudio Lotito ben 43 milioni di euro. Così, dopo aver cambiato numero, indosserà la 22, oggi ha preso parte al secondo allenamento nel ritiro austriaco. Tra un sorriso e un altro, Milinkovic ha avuto modo di misurarsi anche a tu per tu con la porta. Primo gol per lui infatti, che ha scatenato la reazione dei tifosi arabi. Dopo la sessione d'allenamento, la squadra, composta anche dal Sergente, si è lasciato andare ad un'esultanza particolare. Qui sotto la clip e le foto dell'allenamento: