Lazio | Milinkovic in Arabia: è fatta! Da Twitter l'ulteriore conferma

La trattativa che porta Milinkovic lontano dalla Lazio si è conclusa. Anche gli ultimi dettagli sono stati risolti e ora manca solo l'ufficialità da parte del club capitolino per definire chiusa l'avventura in biancoceleste del Sergente. L'ulteriore conferma è arrivata via Twitter dal guru del calciomercato Fabrizio Romano. Il suo "here we go" ha certificato la cessione del serbo al Al Hilal. "Documenti a posto tra le società per un accordo da 40 milioni di euro - scrive il giornalista - il centrocampista serbo firmerà un contratto triennale e passerà alla squadra saudita con Rúben Neves e Kalidou Koulibaly. La firma del contratto e le visite mediche sono ancora da organizzare".

Sergej Milinković-Savić to Al Hilal, here we go! Documents in place between Al Hilal and Lazio for €40m deal 🚨🇸🇦



Serbian midfielder to sign three year contract and join Saudi league side with Rúben Neves and Kalidou Koulibaly.



️ Contract signing and medical still pending. pic.twitter.com/GRG78Z54e8