Lazio, Milinkovic nella Top10 delle cessioni più costose: la classifica di Transfermarkt

© foto di www.imagephotoagency.it

Milinkovic-Savic è un nuovo giocatore dell'Al-Hilal. L'annuncio è arrivato in serata per certificare l'operazione che porterà nelle casse della Lazio 40 milioni. Una cessione eccellente che si piazza al sesto posso nella classifica dei centrocampisti over 28 più costosi di sempre. Come riportato da Transfermarkt in cima c'è Casemiro ceduto per 70.6 milioni, segue Pjanic (60 milioni), Matic (44.7 milioni), Paulinho (40 milioni) insieme proprio al Sergente. Chiudono la classifica Fernandinho (40 milioni), Vidal (39.2 milioni), Nainggolan (38 milioni) e Mkhitaryan (34 milioni).