Lazio | Milinkovic non pensa al futuro: grandi sorrisi in ritiro con la Serbia - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le voci di mercato circolano, impazzano sul web. Milinkovic resta alla Lazio o va via? La domanda preoccupa i tifosi e la dirigenza laziale che, in caso di cessione, dovrà rimpiazzarlo con un profilo all'altezza per affrontare la Champions League nel migliore dei modi. Come anticipato dalla nostra redazione, al momento le società che potrebbero far cedere Lotito sono l'Inter, in cui rientrerebbe il discorso Acerbi, e la Juventus che avrebbe un occhio di riguardo per la trattativa che riguarda Pellegrini. Al momento il Sergente non sta pensando al futuro: si sta godendo il ritiro con la Serbia. Con la Nazionale affronterà martedì 20 giugno la Bulgaria per la partita di qualificazione a Euro 2024. Nell'allenamento di oggi, come si vede dagli scatti pubblicati su Instagram dalla Federazione, era sorridente e rilassato. Per capire dove giocherà il prossimo anno c'è ancora tempo.