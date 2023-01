Lazio, Milinkovic non si da pace: "Che gol ho sbagliato!" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si perdona il Sergente un errore così grande sotto porta. Ha tanta, tantissima voglia di segnare Milinkovic e questa sera nella gara della Lazio contro il Bologna ci è andato vicinissimo. Lo ha detto anche nelle dichiarazioni post gara: "Di solito questi gol li segno" e lo ha ribadito anche in un post pubblicato sui social: "Mamma mia cosa ho sbagliato! Pronti per il prossimo round!".