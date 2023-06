Lazio | Milinkovic poco incisivo? Il dato che ribalta la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sergej Milinkovic è una delle colonne portanti della rosa della Lazio e dopo 8 anni in biancoceleste potrebbe andare via. Il suo contratto scade nel 2024: ciò significa che se la volontà è quella di cambiare aria, la società deve cercarlo di venderlo in questa sessione di mercato per non perderlo a zero. In questa stagione il Sergente è stato molto criticato dai tifosi. Gli è stato imputato di essere svogliato e poco incisivo, soprattutto dopo i Mondiali in Qatar. I numeri registrati dal serbo però dicono altro: come riporta l'account Twitter Opta Milinkovic è il miglior centrocampista centrale, insieme a Rabiot della Juventus, per gol fatti in stagione tra tutte le competizioni (11 come il francese).