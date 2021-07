Lazio, Milinkovic scherza sulla fascia di capitano: "Quando esagero in palestra..." - FOTO

Si è appena conclusa la seduta pomeridiana di allenamento allo "Zandegiacomo" di Auronzo di Cadore. Sergej Milinkovic-Savic, chiamato a gran voce dai tifosi presenti, si è trattenuto qualche minuto per firmare autografi e maglie. Subito dopo, ha regalato un post ai propri seguaci di Instagram. Condiviso un suo scatto che lo ritrae con la fascia di capitano al braccio, il 'Sergente' ha scherzato: "A fascia di capitano non piace quando esagero in palestra".

Calciomercato Lazio, il ds del Borussia Dortmund frena: “Brandt può far bene con noi”

AURONZO GIORNO 9 - "Stefan, alla prossima battaglia": Radu acclamato dallo Zandegiacomo

TORNA ALLA HOMEPAGE