Lazio, Milinkovic si allena con la Serbia: ecco come sta il Sergente - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una brutta botta al naso per Milinkovic durante Roma - Lazio. C'era la preoccupazione che si fosse fratturato il naso ma dagli accertamenti strumentali emerge che non c'è niente di rotto e così il Sergente ha scongiurato una possibile operazione. Solo un problema in via di risoluzione per lui che, attualmente a Belgrado per rispondere alla convocazione della Nazionale, non dovrà ricorrere all'uso della mascherina protettiva. Milinkovic dunque sarà a completa disposizione della Serbia per l'amichevole di domani contro l'Ungheria e contro la Danimarca martedì 29 marzo. Nel frattempo, il centrocampista della Lazio sta effettuando le sessioni di allenamento e proprio oggi ha "svelato" di indossare solo dei cerotti sul naso durante l'allenamento. Sospiro di sollievo per la Lazio e Maurizio Sarri.