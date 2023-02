Lazio, Milinkovic spesso in gol contro la Sampdoria, ma all'Olimpico...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Nel giorno del suo 28esimo compleanno Milinkovic-Savic torna in campo nel match contro la Sampdoria allo stadio Olimpico. Il centrocampista della Lazio è reduce dai problemi gastrointestinali che lo hanno costretto a saltare le partite contro Salernitana e Cluj, ma adesso il peggio sembra passato. Il serbo ha trafitto diverse volte i blucerchiati, ma quasi sempre allo stadio Luigi Ferraris dove ha timbrato il cartellino per ben tre volte. La prima nella stagione 2016/2017, la seconda in quella 2017/2018 e l'ultima lo scorso anno. L'unico centro all'ombra del Colosseo risale al 22 aprile 2018 quando gli aquilotti ebbero la meglio sui liguri con un roboante 4-0. Chissà se la sfida di stasera non possa essere l'occasione giusta per aggiornare nuovamente le statistiche.