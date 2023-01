Lazio, Minala: "Inzaghi o Pioli? Ho avuto entrambi, ma..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Questa sera due ex allenatori della Lazio, Stefano Pioli e Simone Inzaghi, si sfideranno nella finale di Supercoppa Italia tra Milan e Inter. A conoscerli bene entrambi, avendo avuto con loro un passato in biancoceleste, è il centrocampista Joseph Minala. Il camerunense, oggi svincolato dopo l'esperienza all'Olbia, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per rispondere a una domanda sui due allenatori: "Domani guarderò la partita come uno spettatore che ama il calcio. Non posso dare colpa a Inzaghi se sono stato impiegato poco alla Lazio. Ho avuto anche Pioli come allenatore. Ho avuto più possibilità di stare con Simone. Pioli l'ho avuto solo durante la preparazione in Germania ma diciamo che ho più affinità con Inzaghi visto il tempo che ho passato con lui".