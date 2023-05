Lazio, Minala racconta: "Inzaghi? Quando si arrabbiava spaccava le porte. Sull'età..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

"Roma è casa mia, la nostalgia c’è sempre". Così Minala inizia l'intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, in cui il centrocampista camerunense si è raccontato partendo dalla Primavera della Lazio, dove era tra i giocatori più interessanti, fino al rapporto con Inzaghi, e passando per la storia sulla sua età che per anni lo soffrire.

L'ARRIVO - "Arrivai a Roma nel 2012 per un provino mai fatto. Rimasi alla stazione Termini per ore". Tutto questo prima dell'arrivo della Lazio, per il quale dovette attendere un anno. Minala, come detto, è stato tra i protagonisti di una di quelle che, lui stesso, definisce una delle Primavere più forti di sempre: "Ero a Napoli, ma appena ho capito che la Lazio mi avrebbe fatto un provino sono partito. Il primo allenamento lo feci a Rivisondoli, in Abruzzo, con Alberto Bollini allenatore. Era luglio 2013, che squadrone. Con molti di loro mi sento ancora: Tounkara, Lombardi, Keita Balde, Strakosha, Elez, Ancic".

INZAGHI - Guidato da Simone Inzaghi nel 2014, Minala riuscì a essere decisivo nel doppio impegno di Coppa Italia contro la Fiorentina con ben tre gol segnati in finale. Reti decisive per alzare al cielo il trofeo. L'arrivo del tecnico piacentino combaciò con l'addio di Bollini. In quella stagione il tecnico della Primavera salì in prima squadra per aiutare Reja facendogli da vice: "Ricordo ancora il primo allenamento. Simone era già innovativo, adrenalinico, sul pezzo, dispensava consigli e voleva impressionare. La sua fortuna fu avere in rosa il gruppo dei ragazzi del 1995, già allenati e formati negli Allievi: Silvagni, Pollace, Filippini, Lombardi. Prima della gara d’andata contro la Fiorentina eravamo la squadra da battere, quelli che guardavano sempre con ammirazione. ‘Ecco la Lazio’, dicevano gli altri. Eravamo così forti che potevamo permetterci di perdere Keita, salito in prima squadra".

"Adrenalinico". Così Minala descrive Inzaghi, un allenatore che i tifosi laziali hanno avuto modo di conoscere sotto ogni veste. Viverlo nello spogliatoio, però, per il centrocampista è stato a tratti traumatico: "Quando si arrabbiava si strappava la giacca e tirava calci alle porte, ma sapeva quali corde toccare. Ricordo un derby in cui venni espulso insieme a Lombardi. Il giorno dopo, a Formello, me ne disse di tutti i colori. A lui sono rimasto legato: a gennaio 2014 stavo per andare in prestito, ma mi convinse a restare".

L'ETÀ - Al suo periodo alla Lazio, però, si collega anche una polemica nata in quegli anni sulla sua età. Minala fu accusato di aver falsificato il suo passaporto, un episodio che ovviamente accusò dal punto di vista sentimentale: "Mi hanno penalizzato parecchio, anche se ho sempre dimostrato di poter giocare a buoni livelli. Sono nato in Camerun nel 1996, ho 26 anni, ma a molti non importa".

LA SERIE A - E' con Reja che Minala gioca più partite in Serie A (3), ma senza lasciare il segno. Nonostante il potenziale nessuno ha mai creduto concretamente in lui al momento del grande salto e, dopo una serie di prestiti in giro per l'Italia, confermarsi è stato difficile: "Un po’ ci sono rimasto male. Ho dimostrato di poter giocare in Serie A, non mi aspettavo di essere sballottato sempre altrove. A Inzaghi una volta l’ho detto, e ogni tanto mi ci sento ancora. Con lui come con tutto lo staff, in particolare il ‘prof’ Fabio Ripert. Ma avrei meritato un’occasione. Ha giocato chiunque tranne me. Non l'ho mai capito. Di certo gli sfottò legati all'età non hanno aiutato. Ho sofferto, non lo nascondo, ma è andata così. Spero di tornare a giocare in Italia":