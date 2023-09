Lazio, mini abbonamenti Champions League, c'è tempo fino a domani: le modalità di sottoscrizione

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

I tifosi della Lazio sono in fermento per il ritorno in Champions League e la campagna abbonamenti per le partite contro Atletico Madrid, Feyenoord e Celtic sta andando a gonfie vele. L'ultimo dato aggiornato recita 16.850 tessere staccate per le tre notti europee, ma il dato è destinato ancora a salire. Non resta però ancora troppo tempo, la campagna termina domani 12 settembre alle ore 23:00. Dal 13 settembre alle ore 12:00 inizierà invece la vendita dei biglietti per la partita contro l'Atletico Madrid in programma martedì 19 settembre allo stadio Olimpico alle ore 21:00. Clicca qui per conoscere tutte le informazioni in merito.