Lazio, mini abbonamenti Champions: oggi scade la prelazione

Terminerà oggi, alle 23.00, la fase di prelazione per i mini abbonamenti di Champions League. Da domani, 9 settembre, infatti, la vendita sarà aperta a tutti anche per quei posti che non sono stati riscattati durante il periodo precedente. Chi, quindi, non ha usufruito della prelazione ne perderà il diritto, ma manterrà la tariffa a loro riservata. Questa seconda fase di vendita resterà aperta fino alle ore 23.00 del 12 settembre. Fino a oggi sono stati staccati più di 11.000 tagliandi, con una differenza, rispetto agli abbonamenti in campionato, di circa 19.000 unità.