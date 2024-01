Lazio, Moggi consiglia il Napoli: "Nuovo d.s.? Prendi Tare! Lui e Sarri..."

Il Napoli sta vivendo una situazione complicata. Reduce dalla vittoria dello Scudetto oggi la squadra partenopea è irriconoscibile anche a causa di alcuni cambiamenti estivi che ne hanno compromesso quella che sembrava una consolidata stabilità. Oltre all'addio di Spalletti (sostituito prima da Garcia e ora da Mazzarri) e quello di un difensore come Kim, approdato al Bayern Monaco, i campani hanno salutato una certezza come Giuntoli sostituendolo con l'arrivo di Meluso, nuovo direttore sportivo. Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Luciano Moggi ha spiegato come quest'ultima scelta di De Laurentiis abbia lasciato molto a desiderare, sottolineando la necessità del Napoli di affidare il mercato a un uomo come maggiore stabilità. Chi? Per l'ex dirigente bianconero il nome ideale è l'ex Lazio Igli Tare:

MELUSO - "Mi dispiace per Meluso, che per me è una bravissima persona, ma in questo momento al Napoli servirebbe prendere un direttore con carisma che venga lasciato lavorare senza interferenze. C’è bisogno di ricreare l’autostima all’interno dello spogliatoio. Questa è una squadra che pensa altrove. Non servono innesti nuovi".

TARE - "Un nome? Igli Tare. Ha lavorato con Lotito, si è imposto nella Lazio portando avanti il bilancio in attivo e raggiungendo risultati sempre importanti. Tare ne ha fatta di esperienza. Io non voglio indicare nessuno. Tare, però, è uno che non è voluto restare alla Lazio perché non andava d’accordo con l’allenatore ed è libero in questo momento. Petrachi? Tanto vale tenere Meluso. Ci vuole un dirigente che abbia una consistenza carismatica particolare perché il Napoli non è una squadra qualsiasi. Il Napoli è un bene del calcio italiano. Questa piazza merita un dirigente con uno spessore necessario per portare avanti delle situazioni da solo":