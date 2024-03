Lazio, Moggi: "Lo sapevo che sarebbe andata male. L'addio di Tare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Simone Calabrese

La scorsa è stata un'estate di grandi cambiamenti in casa Lazio, tanto per la rosa, quanto per l'aspetto dirigenziale. L'addio di Igli Tare ha fatto spazio ad Angelo Fabiani per il ruolo di nuovo direttore sportivo biancoceleste, cambiando il modus operandi e le scelte nella gestione del mercato e della rosa laziale. Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Luciano Moggi ha spiegato quanto questa novità può aver influito nel rendimento della Lazio e di quanto fosse importante, seppur non pienamente apprezzata dall'ambiente, la figura di Tare (oggi candidato per la Fiorentina): "La Lazio senza Igli Tare ha perso tanto, io l’avevo detto che sarebbe andata male senza di lui. E infatti sta andando male".