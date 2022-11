Lazio - Monza, nuove importanti iniziative: i tifosi sono avvisati

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani sera, per la 14° giornata di Serie A, lo Stadio Olimpico di Roma punterà i suoi fari tutti sul match Lazio - Monza. Come riporta il sito ufficial del club biancoceleste, ci saranno delle nuove iniziative per l'occasione. Questo il comunicato stampa emanato dalla società: "Nuove iniziative della S.S. Lazio allo Stadio Olimpico per Lazio-Monza: diversi protagonisti della MLB (Major League Baseball), ospiti questo pomeriggio presso il Centro Sportivo di Formello, assisteranno al match della Prima Squadra della Capitale, mentre nel corso del riscaldamento e al momento dell’ingresso in campo delle squadre in campo andranno in scena un light-show e uno spettacolo di fuochi a luci fredde. Nel pre partita della sfida con i brianzoli Alan Donati tornerà a intonare il primo storico inno “So’ già du’ ore”, scritto dal padre Aldo.



All’intervallo della sfida, inoltre, la grande famiglia laziale avrà l’occasione di celebrare Manolo Simeoni che, grazie al trionfo nell’ultimo Giro d’Italia nella categoria MH2, ha regalato alla S.S. Lazio Handbike la prima Maglia Rosa della propria storia. Sempre giovedì, nell'Area Hospitality dello stadio Olimpico, si terrà un nuovo appuntamento del ciclo “La Lazio per l'Arte”, promosso dalla S.S. Lazio e curato dal critico d'arte Roberto Litta che intende promuovere, in linea con le finalità culturali della Società, iniziative volte alla conoscenza di diversi artisti contemporanei e riscoprire le opere di grandi pittori, con l’ulteriore consapevolezza che aumentare la conoscenza dell'arte e della bellezza, così come la pratica dello sport, significhi soprattutto per le giovani generazioni tenerle lontane dai molti pericoli e devianze. Per questo terzo appuntamento saranno esposte le opere di Giancarlo Amabile, Carlo Gatti, Cascella, Fiume, Sassu, Grassi, Donzelli.



Ancora, in occasione della sfida con il Monza, il Lazio Museum allestirà nella Tribuna Autorità una mostra commemorativa nel segno di Tommaso Maestrelli con una carrellata di maglie della Lazio dal 1971 al 1976, periodo in cui il mitico allenatore del primo Scudetto biancoceleste fu alla guida dei biancocelesti. Un’iniziativa a carattere espositivo nel ricordo indelebile di un uomo che ha scritto la storia della Prima Squadra della Capitale. Al settimo appuntamento casalingo delle sezioni della Polisportiva allo stadio, protagoniste saranno la S.S. Lazio Plogging, la S.S. Lazio Pesistica e la S.S. Lazio Calcio a 8".