Lazio, Morata come Guendouzi con il Napoli: ma il VAR... - VIDEO

Si sta disputando in questi minuti Atletico Madrid - Feyenoord. Dopo che al 7' Hermoso ha siglato il momentaneo vantaggio, il giocatore è stato raggiunto dal gol di Alvaro Morata. L'episodio però riporta a quello di Napoli - Lazio, quando è stata annullata la rete di Guendouzi per la posizione di Mattia Zaccagni considerata in fuori gioco. Il numero 20 biancoceleste avrebbe "interferito" e "influenzato" l'intervento di Di Lorenzo che ha poi servito involontariamente l'assist a Guendouzi. Le immagini hanno fatto il giro del web, persino Claudio Lotito ne ha discusso con il presidente dell'AIA, Rocchi, affermando: "Se gliel'avesse data direttamente un calciatore della Lazio sarebbe stato fuorigioco, ma la palla gliela dà un avversario". Ma veniamo al dunque. Come dicevamo, in Atletico Madrid-Feyenoord, Alvaro Morata va a segno dopo che Rodrigo De Paul abbia servito un potenziale assist, intercettato però, da un giocatore di Slot. Come riportato dal video qui sotto, nel cadere, quest'ultimo direziona la palla in area, dove si invola Morata che insacca in rete l'1-1. Il gol, prima annullato è stato poi convalidato dopo che Irrati ha richiamato al VAR l'arbitro. Stesso episodio di Napoli-Lazio, ma con due finali diversi... CLICCA QUI PER IL VIDEO o scorri.