Lazio, Moriyasu convoca Kamada per il Giappone? La decisione

Dopo la non convocazione di Gustav Isaksen e Mattéo Guendouzi con le rispettive Nazionali, diverso il discorso per Daichi Kamada. Il ct del Giappone, Moriyasu ha deciso di convocare il giocatore della Lazio. Kamada è stato selezionato infatti dalla Nazionale per gli impegni del 9 e 12 settembre contro Germania e Turchia. Qui sotto l'ufficialità:

4️⃣ J.League players have been called up to the national team, with the likes of Mitoma, Endo, and Tomiyasu in the squad!



🇯🇵 Japan are set to face Germany and Turkey on the 9th and 12th of September, respectively.



🇯🇵 Japan are set to face Germany and Turkey on the 9th and 12th of September, respectively.

#SAMURAIBLUE