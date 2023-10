Lazio, Moscardelli: "Ancora pochi punti. E sulla cessione di Milinkovic mi chiedo..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di TvPlay, Davide Moscardelli ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio in questa stagione. In particolare si è soffermato sul caso di Immobile e sulla cessione di Milinkovic, di cui il capitano potrebbe aver risentito. Ecco il suo pensiero a riguardo: “A gennaio non trovi un attaccante come Immobile. La Lazio si è ripresa, ma i punti sono pochi. La cessione di Milinkovic Savic può essere stata una bella botta per Immobile? Me lo chiedo".