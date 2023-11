Lazio, Mudingayi: "In campionato bisogna fare di più. Del derby ricordo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio, dopo aver superato il test Feyenoord, non ha avuto tempo per godersi la vittoria ed è dovuta subito tornare in campo per preparare il derby di domenica contro la Roma di Mourinho. Tra qualche giorno le due squadre si troveranno l'una di fronte all'altra, in una sfida dalle mille emozioni per i calciatori, ma anche per il pubblico intorno. A esprimere i suoi ricordi sulla stracittadina e a commentare la stagione della Lazio ci ha pensato l'ex centrocampista Gaby Mudingayi ai microfoni di Roma Radio Sound:

"Della Lazio ho bei ricordi. Ho passato molti anni lì e ho un bel ricordo anche dei tifosi. La Lazio è un punto dall’Atlético, credo che possa farcela a passare il turno, Sarri ha a disposizione una squadra forte. Io l’ho giocata la Champions con la Lazio e anche questo rappresenta un bellissimo ricordo, è un palco scenico unico su cui oggi giocatore vuole salire. Campionato? Finora il cammino è fatto di alti e bassi che possa e debba fare di più".

DERBY - "La prima cosa che ricordo quando sono arrivato alla Lazio erano le raccomandazioni dei tifosi per il derby, lì ho capito quanto è importante per questa città è un derby sentitissimo. Questa sarà una stracittadina importante per entrambe le squadre, è una partita che ti da una carica in più, quindi sarà un po’ la svolta per chi lo vince anche per il resto della stagione".