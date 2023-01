Lazio, Muriqi può sbloccare il mercato ma Depay sferra le beffa: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

CALCIOMERCATO LAZIO - L'Atletico Madrid ha necessità di rimpiazzare Joao Felix, trasferitosi al Chelsea in prestito oneroso per 11 milioni di euro. Nella lista di Simeone c'era anche Vedat Muriqi ma a quanto pare le cose sarebbero cambiate. Così come riporta Tuttomercatoweb.com, a gran sorpresa, Memphis Depay sarà un giocatore dell'Atlético Madrid. L'attaccante non si è presentato oggi all'allenamento dei blaugrana proprio perché la trattativa è alle battute finali. Il Barcellona incasserà tra i 3 e i 5 milioni per il cartellino dell'olandese che è in scadenza di contratto. In questo senso, l'indice di liquidità della Lazio resta in negativo. Infatti, per il Maiorca sarebbe stato stabilito il prezzo di Muriqi: 20 milioni di euro, di cui la Lazio (vanta del 45% sulla futura rivendita) incasserebbe 9 milioni. Con la clausola rescissoria da 40 milioni di euro avrebbe invece, un'entrata pari a 18 milioni di euro, per questo un ipotetico trasferimento di Muriqi potrebbe far gola alle casse biancocelesti.